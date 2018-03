Musikschule zeigt „Toms Traum“ im Stadttheater

Bocholt - „Toms Traum“ lautet der Titel des diesjährigen Kindermusicals der Musikschule Bocholt-Isselburg. 65 Kinder in prächtigen Kostümen sangen, schauspielerten und tanzten am Wochenende über eine Stunde lang, was das Zeug hielt. Die Zuschauer erlebten eine wilde Reise durch die Fantasiewelt der „Traumküche“. Der Applaus am Ende war länger, lauter und ehrlicher als für so manches Profi-Ensemble.