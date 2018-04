Muss die Birkenallee sicherer werden?

Bocholt - Kann auf der Birkenallee in Biemenhorst eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden? Diese Frage beschäftigte am Mittwochabend den Bezirksausschuss Südost. Mike Cürsgen von der Stadt erklärte, dass das an der Straße nicht möglich sei. Das wollten einige der Ausschussmitglieder so nicht hinnehmen. Sie sorgten sich um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer - insbesondere der Kinder.