Bocholt - Die Kreuzschule in Mussum wird zu einer Gemeinschaftsgrundschule umgewandelt, der Grundschulverbund Liebfrauen bleibt katholische Bekenntnisschule. Das ist das Ergebnis der Eltern-Abstimmungen, die in den vergangenen Tagen durchgeführt worden sind. In einer Schule war das Ergebnis sehr knapp.