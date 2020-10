Bocholt - Die Bocholter Kirmes muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. In der Kindertageseinrichtung St. Marien in Mussum kamen die Kinder aber gestern trotzdem so richtig auf ihre Kosten. „Richtige Bocholter müssen Kirmes feiern, haben wir uns gedacht“, sagte Erzieherin Sandra Vohrmann.