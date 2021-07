Nach 35 Jahren: dm-Markt in Bocholt schließt

Bocholt – Seit 1986 hat die Drogeriemarktkette dm ein Geschäft an der Neustraße in Bocholt. Nach 35 Jahren gibt das Unternehmen aus Karlsruhe den Standort auf. Ende des Monats ist Schluss. „Wir können bestätigen, dass der dm-Markt in der Neustraße 22 zum 31. Juli geschlossen wird“, sagt Marcus Uhe, dm-Gebietsverantwortlicher, auf BBV-Anfrage.