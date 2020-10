Nach Einbruchs-Serie: Polizei nimmt Mülltonnen-Einbrecher fest

Bocholt - Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Einbrecher ertappt, bei dem es sich um den Mann handeln könnte, der in jüngster Vergangenheit immer wieder mit einer bestimmten Masche aufgefallen war: Er hatte Zigaretten gestohlen, die er in einer Mülltonne abtransportierte. Der Mann hatte am Mittwochmorgen versucht, in einen Getränkemarkt einzubrechen.