Nach Explosion: THW entsendet Helfer nach Beirut

Bocholt/Libanon - Nach den gewaltigen Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Dienstag sind nun auch deutsche Hilfskräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) vor Ort, darunter auch ein Mitglied aus Bocholt. Wie die Ortsgruppe Bocholt berichtet, wurden am Mittwochabend die ersten Kräfte entsendet, um bei der Bergung zu helfen.