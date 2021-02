Bocholt – Am 6. Oktober war die Polizei mit einem Großaufgebot auf dem Liebauweg in Bocholt im Einsatz. Bei einem Streit in einem Unternehmen wurden zwei Personen verletzt – ein 51-Jähriger schwer und ein 23-Jähriger leicht. Jetzt hat die Polizei drei mutmaßliche Täter ermittelt.