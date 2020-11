Nach Kollision: Radfahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Bocholt - Auf der Bocholter Alfred-Flender-Straße sind am Mittwoch ein 29-jähriger Bocholter Radfahrer und eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin aus Bocholt zusammengestoßen und gestürzt. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die 63-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige auf der falschen Straßenseite in Richtung Innenstadt unterwegs. Etwa auf Höhe des Firmengebäudes von Flender, an der Einmündung zur Feldstraße, stieß er mit der Bocholterin zusammen. An den Rädern entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.