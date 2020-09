Nach Kontrolle: Mann will ohne Führerschein weiterfahren

Bocholt - Seine Fahrerlaubnis ist der Mann los. Von seinem Führerschein wollte er sich dennoch nicht trennen und einfach weiterfahren – auch nachdem er in eine Polizeikontrolle geraten war. In der Nacht zu Mittwoch hatten Polizisten den Mann gegen 1 Uhr gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann überhaupt nicht hätte am Steuer sitzen dürfen.