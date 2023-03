© Sven Betz

Mike Larmann, Sohn des tödlich verunglückten 69-jährigen E-Bike-Fahrers, hat die Unfallstelle nachgemessen. Er wollte verstehen, was seinem Vater in der schrecklichen Nacht widerfahren ist. Indem sich der trauernde Sohn an die Öffentlichkeit wendet, will er nicht nur die Rheder und Bocholter warnen, die die Stelle täglich passieren, sondern auch an die Verantwortlichen appellieren, dringend etwas an der Stelle zu ändern.