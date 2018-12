Nach dem Fest: Die Zeit des Umtauschs und der Gutscheine

Bocholt - Zu klein, zu groß, falscher Duft – die Gründe für einen Stadtbummel waren am Donnerstag bei vielen ähnlich. Kurz nach Weihnachten wurde umgetauscht, was an Heiligabend nicht gepasst oder nicht gefallen hatte. Aber nicht nur das – viele lösten nach fünf Tagen (fast) ohne Einkaufsmöglichkeit auch Gutscheine ein oder gaben Geldgeschenke aus.