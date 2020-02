Bocholt - Ein Nachmieter für Pandora ist gefunden: In das Geschäft auf dem Marktplatz (an der Ecke zur Nordstraße) zieht der Papiermarkt ein, der bisher in der Nordstraße zu finden ist. Ende März/Anfang will der Papiermarkt umziehen, teilte Geschäftsführer Klaus Baldow am Dienstag auf BBV-Anfrage mit.