Nahversorgung Lowick: Lösung in Sicht

Bocholt-Lowick – Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber für die künftige Nahversorgung in Lowick links der Aa zeichnet sich nach Jahre langen zähen Verhandlungen immer mehr eine Lösung ab. Demnach soll auf dem jetzigen Edeka-Standort an der Werther Straße und den dazugehörenden Parkplätzen ein neuer Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmetern entstehen.