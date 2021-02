Name Overbeck geht von Hofstätten aus

Das stärkste Nest des Namens zeichnet sich im Landkreis Borken ab. Es gibt mehrere Namenvarianten, die allesamt sehr viel seltener sind als Overbeck: Overbeek, Overbecke, Overbeeke und Overbeke. Auch in den benachbarten Niederlanden gibt es den Namen Overbeck, allerdings nur mit wenigen Namensträgern. Häufiger sind im Nachbarland Formen wie Overbeek (2100 Personen) und van Overbeek (1000 Personen).

Der Familienname kann nur in Over- und -beck gegliedert werden. Es gibt in Deutschland über 1500 Nachnamen mit dem Grundwort beck. Je nach Herkunftsgebiet kommen verschiedene Erklärungsmöglichkeiten des Wortes in Frage. Im Süden bezieht sich -beck entweder auf einen „Bäcker“ (z. B. beim Namen Brodbeck „Brotbäcker“) oder um einen Herkunftsnamen zu einem Ortsnamen mit -bach (z. B. Sulzbeck zu einem der Orte namens Sulzbach).

Im niederdeutschen Gebiet liegt dem Namenglied -beck das mittelniederdeutsche Wort bêke „Bach“ zugrunde, das in heutigen plattdeutschen Mundarten in Formen wie Beke, Becke, Bäke, Bääke, Bieke, Biäke vorkommt. Die Familiennamen mit -beck „Bach“ gehen immer auf gleichlautende Lokalnamen zurück, die sich zunächst auf Örtlichkeiten (Fluren, Hofstätten) bezogen, in etlichen Fällen aber auf Siedlungen übertragen wurden.

Beim Bestimmungswort Over- handelt es sich um die mittelniederdeutsche Präposition over (auch över, aver) „oberhalb, oben“ und „jenseits, gegenüber“.

Wegen der Zweideutigkeit der Präposition over konnte der Lokalname Overbeck einerseits eine Stelle „oberhalb des Baches“ bezeichnen, andererseits eine Örtlichkeit „jenseits des Baches“. Da Siedlungen (Ortschaften wie auch Einzelhöfe) generell an Wasserläufen lagen, konnte ein unspezifischer Stellenname Overbeck „oberhalb/jenseits des Baches“ praktisch überall vergeben werden. Damit ist klar, dass der Familienname Overbeck in mehreren, voneinander unabhängigen Fällen entstand.

In den meisten Fällen wird der Nachname von einer Hofstätte namens Overbeck ausgegangen sein. In drei Fällen wurde der Stellenname auf eine Siedlung übertragen: Ortsteile namens Overbeck gibt es in den Gemeinden Raesfeld (Kreis Borken), Schermbeck (Kreis Wesel) und Ladbergen (Kreis Steinfurt). Dazu kommt noch die Namenvariante Averbeck (Bauerschaft der Gemeinde Heek, Kreis Borken), die früher auch Overbeck hieß. Wenn jemand in früheren Jahrhunderten aus einem dieser Orte auszog, konnte er am neuen Wohnsitz nach seiner Herkunft als „(van) Overbeck“ benannt werden. Diese Möglichkeit kommt insbesondere im näheren Umkreis dieser Orte in Frage. In den Niederlanden wird der Name Overbeek (usw.) wie in Deutschland zumeist von Hofstätten ausgegangen sein, alternativ vom Ort Overbeek (Gemeinde Rheden, Provinz Gelderland).

Einige historische Belege: 1330 „Johannes Overbeke“ (Goslar), 1356 „Heyseke Overbeke“ (Hannover), 1428 „Hinrik over deme Beke“ (Offensen), 1435 „Hans Overbecke“ (Soest), 1487 „Hinrik Overbeke“ (Halberstadt), 1498 „Ludike Overbeck“ (Saerbeck), 1498 „Engelbert tor Overbecke“ (Wolbeck), 1498 „Johan to Overbecke“ (Emsdetten), 1506 „Bernt Overbecke“ (Coesfeld), 1535 „Tilman ouer Becke“ (Hattingen), 1585 „Thomas Overbeck“ (Münster).