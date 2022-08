Namen auf der Spur: Pannemannstraße ist nach einem uralten Lowicker benannt

Bocholt - Für nicht Eingeweihte wirft der Name Fragen auf: Pannemannstraße – das klingt erst mal irgendwie nach Autowerkstatt, nach einem Schlosser, der unglücklichen Autofahrern bei einer Panne aus der Patsche hilft. Gab es an der Pannemannstraße also mal eine Tankstelle? Oder ist hier die plattdeutsche „Panne“ eine hochdeutsche „Pfanne“ gemeint und es gab dort mal einen Pfannenschmied?