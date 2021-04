Namensforscher: Das ist die Bedeutung des Namens „Harmeling“

Bocholt - Unser Leser Werner Harmeling aus Bocholt interessiert sich für die Herkunft seines Familiennamens. In Deutschland wird der relativ häufige Name Harmeling von etwa 550 Personen getragen. Der Name ist überwiegend in Westfalen und in den angrenzenden Gebieten Niedersachsens anzutreffen. Die stärkste Verbreitung zeichnet sich im Gebiet des Landkreises Borken ab.