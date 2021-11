Namensserie: Der erste Tenbrink wohnte am Grashügel

Neben der Zusammenschreibung Tenbrink finden sich bei etwa 80 Personen auch die zweigliedrigen Schreibweisen ten Brink, Ten Brink und ten-Brink. Weitere unmittelbar zugehörige Namensformen sind Tenbrinck und Ten Brinck sowie Tennbrink und ten Brinke. In den benachbarten Niederlanden ist der Familienname häufiger als in Deutschland. Zusammengerechnet 3500 Personen tragen dort den Namen in den Schreibungen Tenbrink, Tenbrinck, ten Brink und ten Brinke, wobei die beiden letztgenannten Formen besonders verbreitet sind.

Wie bereits aus den zweigliedrigen Schreibungen hervorgeht, ist der Name in Ten- und -brink zu gliedern. Etwa 450 deutsche Familiennamen enthalten -brink oder die Varianten -brinck, -bringk als Grundwort. Diese Namen sind hauptsächlich im westfälischen Sprachgebiet anzutreffen. In der Region zwischen den Städten Bocholt, Nordhorn, Vechta und Detmold treten sie gehäuft auf.

Das Namenelement brink ist eindeutig zu identifizieren. Es ist das mittelniederdeutsche Wort Brink, dessen Bedeutungen als „Rand, Ackerrain; Grenzland, Grenzhügel; Hügel, Abhang, erhöhte Rasenfläche, Grasanger, Weide, unbebautes Land; Gemeindeplatz; angeschwemmter Bach-, Flussrand“ angesetzt werden. Speziell für das Münsterland wird die Bedeutung von Brink als „leicht ansteigende, abgeflachte Bodenerhebung, insbesondere der an oder auf der Höhe befindliche Grasplatz“ angegeben.

Aufgrund der Bedeutungsbreite des Wortes gab und gibt es zahllose Örtlichkeiten namens Brink. Da die zentrale Bedeutung „Hügel, Grashügel“ ist, tragen besonders viele Hügel und Erhebungen diesen Namen. Von jeder dieser Stellen konnte ein Wohnstättenname ausgehen, mit dem der erste Namensträger aufgrund seines Wohnsitzes an oder auf einem Brink benannt wurde.

Im ersten Namenglied „ten“ liegt eine Zusammenrückung aus „te dem“ vor, also der niederdeutschen Präposition „te“ und dem Artikel im Dativ, parallel zur entsprechenden hochdeutschen Form „zum“, die aus „zu“ und „dem“ verschmolzen ist. Die Präposition „te“ (auch „to“) hatte in älterer Zeit genau wie hochdeutsch „zu“ eine umfassende Bedeutung „bei, an, in, neben, auf, zu“, also ganz allgemein eine lokale Nähe bezeichnend. Der Name Tenbrink benannte den ersten Namensträger aufgrund seines Wohnsitzes am Brink „Hügel“. Beim ebenfalls im Landkreis Borken konzentrierten Namen Tembrink (200 Personen) ist das ursprüngliche -m des Dativs (te dem) noch erhalten. Von der Variante „to“ der Präposition gehen die Namen Tombrink, Tombrinck und Thombrink aus, ferner die Namen Tumbrink und Tumbrinck, die auf einer seltenen Nebenform „tum“ statt „tom“ beruhen. Der fast ausschließlich in Westfalen vorkommende Name Zumbrink (270 Personen) ist aus einer plattdeutschen Namensform verhochdeutscht, wobei als Grundlage alle oben angeführten Namen in Frage kommen.

Einige Belege: 1350 „ten Brinke“ (Bocholt), 1399 „Egbert ten Brincke“ (Zwolle/Overijssel), 1474 „Henrick ten Brincke“ (Salland/Overijssel), 1498 „Henrick ten Brinck“ (Hamminkeln), „Everd ten Brincke“ (Dinklage), „Fie ten Brinke“ (Haltern), „Dirick then Brincke“ (Südlohn), „Johan then Brinke“ (Dülmen) und 1535 „Gert ten Brincke“ (Bocholt).