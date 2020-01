Nebelo fordert Umweltschutz mit „wirtschaftlicher Verantwortung“

Bocholt - In seiner letzten Neujahrsansprache hat Bocholts Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) am Sonntag im Rathausfoyer ein letztes Mal seine Schwerpunkte für die Bocholter Politik erläutert. Vor rund 250 geladenen Gästen sprach er sich dafür aus, in Bocholt den Umweltschutz mit wirtschaftlichen Aspekten zu versöhnen – ohne dabei das Wort „Nordring“ auszusprechen.