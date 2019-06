Bocholt - Der Nabu-Kreisverband Borken kritisiert die Entscheidung des Rates, in Bocholt keinen Klimanotstand auszurufen. Der zweite Kreisvorsitzende Michael Kempkes kündigte am Freitag im Gespräch mit dem BBV an, dass der Verband eine Online-Petition gegen den Beschluss auf den Weg bringen wolle. Ziel sei ein Bürgerentscheid, um den Ratsbeschluss zu kippen.