Bocholt - An der Gesamtschule laufen die Arbeiten für den Neubau auf Hochtouren. Das berichtete Schulleiter Jens Heinemann am Dienstagabend im Jugendhilfeausschuss. In dem neuen Gebäude sollen im kommenden Schuljahr die Schüler der Sekundarstufe II unterrichtet werden, die dann startet.