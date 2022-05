Bocholt - Was und wer ist cool? James Dean in seiner Levi’s Modell 501, Humphrey Bogart im Trenchcoat oder eher der Trainingsanzug tragende Rapper und Schauspieler LL Cool J, der die Coolness bereits im Namen trägt? Vielleicht sind es aber auch die in Leder gehüllten Hellbangers aus Botswana. Wie und wodurch werden Menschen cool?