Neue Brücke an der Eisenhütte später fertig

Foto: Sven Betz

Zurzeit arbeiten die Mitarbeiter der Firma Hofschröer an dem zweiten Widerlager für die Brücke, also dem Fundament, auf dem die Brückenplatte am Ufer aufliegt. Das auf der anderen Seite (graue Betonmauer) ist fertig. Daneben wurde die Spundwand erneuert, die im Oktober umgekippt war. Fotos: Sven Betz