Neue Ladesäule für E-Autos am Bocholter Hagebaumarkt

Bocholt - Auch in Bocholt steigt die Zahl der Elektroautos. Waren Ende 2016 nur 18 E-Autos in Bocholt zugelassen, sind es nun 108. Das ist jedoch nur ein kleiner Teil der 56.231 Autos, die in Bocholt gemeldet sind. In Bocholt gibt es jetzt 21 Ladestationen für E-Autos, wie sich am Stadtplan auf der städtischen Internetseite ablesen lässt. Neu hinzugekommen ist Ende Dezember eine am Hagebaumarkt-Frieling.