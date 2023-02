Bocholt - Zwei Schilder mit dem Signalwort „Elterntaxi“ stehen seit Kurzem an der Kurfürstenstraße in Höhe des Teilstandorts der Ludgerusschule (ehemalige Klaraschule). Die Stadt hat dort in Absprache mit der Kreispolizei und der Grundschule eine Hol- und Bringzone eingerichtet.