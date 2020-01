Olbrich auf Heimtextil: Neue Maschine druckt erste Tapeten

Am Olbrich-Stand bei der Heimtextil in Frankfurt ist auf einem Plakat die von der Bocholter Firma gemeinsam mit der Firma Ricoh entwickelte neue Digitaldruckmaschine zu sehen. Ansprechpartner auf der Messe sind unter anderem (von links) Ekaterina Pridorogina vom Vertretungsbüro in Moskau, Vertriebsleiter Josef Döing, Tapetenindustrie-Verkaufsleiter Klaus Ruland, Dave Gray von der Firma Ricoh Europe, Angela Rinke vom Marketing sowie Thomas Platz, Verkaufsleiter Technische Textilien. FOTO: Olbrich