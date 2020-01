Bocholt - Nach der Absage für den Discounter Lidl gibt es neue Pläne für das Andrea-Moden-Gelände in Holtwick: An der Dinxperloer Straße soll ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage entstehen. Außerdem ist ein Getränkemarkt in dem Neubau geplant.