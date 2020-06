Neue Pläne für Fildeken-Rosenberg

Bocholt - Der Stadtteil Rosenberg-Fildeken soll grüner und schöner werden. Über die Pläne des sogenannten Realisierungswettbewerbes können sich Interessierte am Donnerstag, 25. Juni, 18 Uhr in der Mensa der Gesamtschule informieren. Sie erhalten Einblick in den bisherigen Verlauf und die Siegerpläne, können Fragen stellen und eigene Ideen einzubringen, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Einladung.