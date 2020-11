Neue Rektorin für Mussumer Kreuzschule

Bocholt - Die Kreuzschule Mussum hat eine neue Rektorin: Nadine Hellmuth wird von nun an das Amt an der Grundschule am Mussumer Esch ausfüllen. Sie löst die im letzten Jahr verabschiedete Schulleiterin Annette Fieblinger ab. Im kleinen Kreis wurde Hellmuth am Donnerstag vom Ersten Stadtrat Thomas Waschki und Irmgard Geukes, Schulamtsdirektorin des Kreises Borken, zur Rektorin ernannt.