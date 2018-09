Neue Spielgeräte für die Clemens-August-Schule begeistern

Bocholt - Der neue Schulhof der Clemens-August-Schule kommt bei den Kindern gut an. Es gibt jetzt unter anderem ein Klettergerüst mit Hängebrücke, Rutsche, Feuerwehrstange und Hangelringen, eine Slackline, eine Schaukel und eine Hängematte. Auf Spielgeräte mussten die Grundschüler in den vergangenen Jahren verzichten. Es gab lediglich eine Kletterwand am Gebäude.