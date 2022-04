Bocholt-Lowick – Im August letzten Jahres brannte die alte Turnhalle an der ehemaligen St.-Bernhard-Grundschule in Lowick komplett ab. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Einer der Hauptnutzer der Halle am Elsenpaß war die DJK SF 97/30 Lowick. Auf deren Vereinsgelände soll als Ersatz eine neue Halle gebaut werden.