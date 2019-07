Neue Wohnhäuser am Bocholter Neutorplatz

Bocholt - Auf dem ehemaligen Hertie-Gelände am Neutorplatz in Bocholt sind noch rund 2200 Quadratmeter im hinteren Bereich unbebaut. Ab Januar nächsten Jahres soll dort auf dem Grundstück zwischen Kreuzstraße und Aa-Ufer mit dem Bau von zwei neuen Gebäuden mit insgesamt 33 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit begonnen werden. Das teilte die Stadtsparkasse bei einem Ortstermin am Mittwoch dem BBV mit.