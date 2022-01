Neue Zahnarztpraxis in der Nordstraße

Bocholt – Seit 1950 hat die Volksbank einen Standort an der Nordstraße. Zu Beginn war das Haus die erste Geschäftsstelle des Geldinstituts, nach dem Bau der heutigen Hauptstelle an der Meckenemstraße wurde es zur Filiale, die im Laufe der Jahre ausgebaut wurde. Vor gut einem Monat hat die Volksbank das Gebäude in der Nordstraße 5-9 an die Schmeing-Baugruppe verkauft.