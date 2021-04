Neue große Terrasse am Bocholter Europaplatz

Bocholt – Mit den Vorarbeiten wurde schon in den vergangenen Tagen begonnen, am Montag rückte der Bagger an. Das Haus am Europaplatz, in dem über mehrere Jahrzehnte „Der Saftladen“ Getränke verkauft hat, wird abgerissen. „Wir werden dort eine große Terrasse für bis zu 500 Gäste eröffnen, auf der man Tapas und Eis essen kann“, sagt der Bocholter Unternehmer Brahim Krasniqi (42).