Bocholt - In der Innenstadt gibt es bald eine neue grüne „Oase“, die zum Verweilen und Spielen einlädt: die Grünanlage an der Weberstraße. Die in die Jahre gekommene Fläche vor dem Eingang zum Kardinal-Diepenbrock-Stift wurde völlig neu konzipiert und sei fast fertig, erklärt die Stadt.