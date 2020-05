Neuer Anlauf für die Brache am Nordwall

Bocholt - Seit Jahren liegt sie brach, jetzt möchte die Stadt eine Fläche am Nordwall „revitalisieren“: Sie nimmt einen neuen Anlauf, um den Bebauungsplan für die Grundstücke zwischen Nordwall und Rebenstraße zu ändern. In der Baulücke, die den Blick auf einen Hinterhof mit ein paar Schuppen freigibt, soll auf Dauer eine geschlossene Bebauung am Innenstadt-Ring werden.