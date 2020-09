Neuer Interessent für alte Hammersen-Spinnerei in Bocholt

Bocholt - Die Gerüste sind lange verschwunden, die Baustelle für das geplante Seniorenwohnen in der ehemaligen Hammersen-Spinnerei liegt seit fast zwei Jahren still. Vergangenes Jahr scheiterten Gespräche mit mehreren Großinvestoren, um das Projekt doch noch zu retten. Die Hoffnung, dass es irgendwann Seniorenwohnungen in der alten Fabrik gibt, hat Dirk Hiller, Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Hammersen-Seniorenpark GmbH noch nicht aufgegeben.