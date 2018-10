Neuer Kindergarten in Holtwick soll kommen

Bocholt - Die Nachricht sorgte nach BBV-Informationen bei Eltern in Holtwick für Verärgerung: „Die Schlagzeug-Schüler der Musikschule können bis zu den Sommerferien in der alten Schule in Holtwick proben.“ Die Eltern hatten gehofft, dass die Schule zeitnah abgerissen und auf dem Gelände ein neuer Kindergarten gebaut wird. Der kommt auch - aber das kann noch einige Zeit dauern ...