Neuer Name für die Bocholter Diepenbrockschule

Bocholt - Der Grundschulverbund Diepenbrock will künftig Maria-Montessori-Schule heißen. Schulleiterin Kathrin Bennemann hatte die Idee dazu. Denn sie und ihr Kollegium haben gemerkt, dass nicht alle Eltern wissen, dass es beim Grundschulverbund Diepenbrock mit den beiden Standorten am Europaplatz und an der Knufstraße um eine Montessori-Schule handelt. Das soll mit den neuen Namen anders werden.