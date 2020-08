Neuer Rekord beim Wasserverbrauch in Bocholt

Bocholt - Durch die Hitzewelle der vergangenen Tage ist auch in Bocholt der Trinkwasserverbrauch in die Höhe geschnellt. Am Montag erreichte er einen neuen Rekordwert, der sogar den Spitzenwert des vergangenen Sommers überstieg. Dennoch sei die Trinkwasserversorgung in Bocholt gesichert, teilt die Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW) auf Anfrage unserer Zeitung mit.