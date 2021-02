Bocholter Kolpinghaus: Neuer Schwung fürs Stadthotel

Bocholt – Die Unternehmer Detlef Schultz und Brahim Krasniqi, die für 2,3 Millionen Euro das Kolpinghaus am Europaplatz gekauft haben, greifen fürs Foto zur Kugel. Den ersten Wurf auf der Kegelbahn des Hauses überlassen sie jedoch Naim Tafolli. Er will den Laden – das Hotel, die Saal- und Zimmervermietung, die drei Kegelbahnen und die Gastronomie – als Pächter wieder in Schwung bringen.