Neuer Spielplatz in Liedern

Bocholt In Liedern soll ein neuer Spielplatz gebaut werden. Entstehen soll er an der Straße Up de Gehre/Ecke Wissenstiege. Die Stadt hatte hier ein Wohngebiet erweitert, um Baumöglichkeiten für die örtliche Bevölkerung zu schaffen. Die Kosten betragen rund 40.000 Euro. Über den Bau entscheidet Dienstg der Jugendhilfeausschuss. Er tagt um 17 Uhr in der Verwaltungsnebenstelle, Sitzungsraum FB 23, Kaiser-Wilhelm-Straße 77.