Neuer gemeinsamer Gerätewagen für die Feuerwehr

Bocholt - Das alte Fahrzeug der Feuerwehr für Gefahrgutunfälle stammt aus dem Jahr 1990. Es ist in die Jahre gekommen und „entspricht nicht mehr dem Stand der Technik“, wie Feuerwehrchef Thomas Deckers betonte. Dringend Zeit also, ein Neues zu bestellen. Das präsentierte die Stadt Bocholt und der Kreis Borken am Donnerstag gemeinsam, denn zusammen haben sie den Gerätewagen Gefahrgut finanziert.