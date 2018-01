Neues Gesetz: Zahl der Spielhallen sinkt bis 2021 deutlich

Bocholt - Die Zahl der Spielhallen in Bocholt wird nach Einschätzung der Stadt in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Bis Mitte 2021 könnte sie sich um rund zwei Drittel reduzieren – von heute 18 Spielhallen auf dann nur noch 6. Als Effekt würde die Zahl der Geldspielautomaten in der Stadt von heute 205 auf 69 schrumpfen.