Neues Pop-Up-Restaurant am Bocholter Markt?

Bocholt - Am 31. März wird Lars Kathage die Tür des „Arigato“, dem Pop-Up-Restaurant am Markt, wie geplant schließen. Für immer? Der 34-jährige Koch und Chef des Mussumer Krugs ist sich sicher: „Das Projekt hat weitaus besser funktioniert, als wir es uns vorgestellt haben.“ Dennoch wird er zumindest vorerst der Innenstadt den Rücken kehren. Aber er will mit seinem Team wieder kommen – mit einer neuen Idee.