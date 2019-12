Bocholt - Die Volksbank Bocholt bringt auf Anregung des Plattdütsen Krings ein neues Benefiz-Plakat in Bokeltsem Platt heraus. Das neue Poster ist von Freitag an bei der Bank erhältlich und zeigt diesmal rund 80 Sprüche auf Platt, die früher in Bocholt in der Alltagssprache üblich waren.