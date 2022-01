Neues Projekt für Kinder in der Bocholter City

Bocholt - In der Innenstadt gibt es für Kinder und Jugendliche kaum Freizeitangebote. „An klassischer Jugendarbeit läuft dort Null“, sagt Ulrik Störzer von der Familienbildungsstätte (Fabi) am Ostwall. Gerade in der Corona-Zeit, in der die Menschen auf Abstand zueinander gehen, sei das für junge Menschen besonders schlimm. Sie würden unter Kontaktmangel leiden. Die Fabi hat deshalb ein neues Projekt gestartet – „als Erweiterung des Mehrgenerationenhauses“ mit finanzieller Unterstützung durch den Bund, wie Störzer erklärt.