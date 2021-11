Bocholt - Die Absolventen der Westfälischen Hochschule des Jahrgangs 2020/2021 sind gestern in einer Abschlussfeier in der Flender Academy Halle verabschiedet worden. Musste die Veranstaltung im letzten Jahr noch online stattfinden, konnten die Studenten in diesem Jahr wieder in Präsenz feiern.