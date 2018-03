Niederländischer Krankenhaushygieniker berät am St.-Agnes-Hospital

Bocholt - In Deutschland mangelt es an Krankenhaushygienikern. Das ist grundsätzlich auch am St.-Agnes-Hospital nicht anders. Das Bocholter Krankenhaus begegnet diesem Mangel seit einem Jahr mit einer Kooperation mit der Universität Groningen. Dr. Ron Hendrix kommt seit Februar 2017 jede Woche ans St.-Agnes-Hospital, um Ärzte und Personal in Fragen rund um Hygiene und Infektionsprävention zu beraten.