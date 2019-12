Noch mehr Besucher beim Basar als in den Jahren zuvor

Bocholt – In Weihnachtsstimmung kommen und dabei etwas Gutes tun. Vielleicht ist dies das Erfolgsrezept des Basars in der Bischof-Ketteler-Schule. Der größte Basar Bocholts wird jährlich durch den Förderverein „Aktion Sonnenschirm“ organisiert. Auch am Sonntag kamen Massen an Menschen, um Weihnachtsdekorationen oder Geschenke zu kaufen oder einfach einen schönen Tag zu verbringen.